Исполнительный директор центра "Стратегия ХХІ" Андрей Чубык в эфире "ГС" заявил, что снижение тарифа на электроэнергию для промышленности будет способствовать и снижению цены на определенные товары и услуги.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.