Маски нужны только заболевшим ОРВИ людям, для здоровых они бесполезны, заявил в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт Андрей Александрин. При этом, по его словам, вероятность заражения вирусом на свежем воздухе равна нулю.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.