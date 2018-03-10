Анас аль-Салех уточнил, что стратегия ОПЕК на нефтяном рынке "работает хорошо". С начала лета 2014 года к концу прошлого года цены на нефть обвалились более чем втрое - со 115 до 36 долларов за баррель марки Brent.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.