Дочь французского актера Алена Делона заявила, что госпитализация ее отца не связана со смертью актрисы и модели Мирей Дарк. На протяжении 15 лет Дарк была спутницей Делона, однако их отношения официально так и не были зарегистрированы.
Французский актер театра и кино, режиссер и продюсер Ален Делон (Alain Delon), полное имя Ален Фабьен Морис Марсель Делон (Alain Fabien Maurice Marcel Delon), родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа Со.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".