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    Ален Делон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Французский актер, режиссер, продюсер Ален Делон
    Дочь Алена Делона развеяла слухи, связанные с госпитализацией актера
    11:25 29.09.2017
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    Дочь французского актера Алена Делона заявила, что госпитализация ее отца не связана со смертью актрисы и модели Мирей Дарк. На протяжении 15 лет Дарк была спутницей Делона, однако их отношения официально так и не были зарегистрированы.
    Французский актер, режиссер, продюсер Ален Делон
    Ален Делон заявил о завершении карьеры после съемок в фильме "о любви"
    01:43 06.05.2017
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    Легендарный киноактер, которому исполнился 81 год, не снимался в кино с 2008 года. В фильме, которым он хочет завершить кинокарьеру, Ален Делон снимется с актрисой Жюльет Бинош.
    Французский актер, режиссер, продюсер Ален Делон
    Ален Делон не поедет на Венский бал из-за запрета кардиолога
    14:14 04.02.2016
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    По информации СМИ, состояние здоровья знаменитого французского актера, 80-летнего Алена Делона не ему позволяет путешествовать. На Венский бал прибудет сын Делона - Антони.
    Французский актер Ален Делон
    Ален Делон отмечает в воскресенье 80-летие
    07:46 08.11.2015
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    Французский актер театра и кино, режиссер и продюсер Ален Делон (Alain Delon), полное имя Ален Фабьен Морис Марсель Делон (Alain Fabien Maurice Marcel Delon), родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа Со.
    Французский актер Ален Делон
    Ален Делон продает на аукционе свою коллекцию оружия
    12:38 01.12.2014
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    Цены на предметы коллекции знаменитого французского актера Алена Делона лежат в диапазоне 500-1500 евро.
    Французский актер Ален Делон
    Делон отказался от должности председателя жюри конкурса "Мисс Франция"
    21:23 18.10.2013
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    "Ваш комитет решил публично отреагировать на мои высказывания о политике Франции. У вас есть на это право, но это не вы меня отпускаете, а я ухожу", - написал актер в письме комитету.
    Французский актер Ален Делон
    Ален Делон вернулся к репетициям спектакля после госпитализации
    18:46 21.09.2013
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    Вечером в четверг Делон уже покинул лечебное заведение, а в пятницу уже приехал на репетицию спектакля "Обычный день" вместе со своей дочерью Анушкой, премьера которого намечена на 5 октября.
    Французский актер Ален Делон
    Ален Делон госпитализирован из-за аритмии сердца
    21:08 17.09.2013
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    Весной 2012 года Делон уже был госпитализирован с диагнозом "аритмия сердца" и перенес небольшую операцию, которая позволила восстановить сердечный ритм.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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