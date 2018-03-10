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    Александр Зубков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Российский бобслеист Александр Зубков. Архивное фото
    МОК лишил российских бобслеистов золотых медалей ОИ-2014 в Сочи
    03:40 25.11.2017
    254Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Россиянин Александр Зубков в Сочи завоевал "золото" в соревнованиях двоек и четверок. Членами его экипажа в четверках были Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло и Алексей Воевода, в двойках - Воевода, которые также лишены наград.
    Александр Зубков
    В РФ подняли вопрос о компенсации затрат на ЧМ по бобслею
    11:34 15.12.2016
    355Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что, возможно, расходы на организацию отмененного чемпионата мира в Сочи компенсируют представители стран, "которые громче всех требовали отобрать чемпионат у России".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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