Россиянин Александр Зубков в Сочи завоевал "золото" в соревнованиях двоек и четверок. Членами его экипажа в четверках были Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло и Алексей Воевода, в двойках - Воевода, которые также лишены наград.
Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что, возможно, расходы на организацию отмененного чемпионата мира в Сочи компенсируют представители стран, "которые громче всех требовали отобрать чемпионат у России".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.