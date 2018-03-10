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    Александр Тищенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Военный комиссар Львовской области Александр Тищенко
    Львовский суд оштрафовал военкома, опубликовавшего списки призывников в сети
    16:12 27.02.2018
    163
    Согласно решению суда, военный комиссар Львовского областного военкомата не придерживался порядка защиты персональных данных, что привело к незаконному доступу к ним.
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    Не попавшие из Украины в ЕС грузовики РФ возвращаются в Белоруссию - Минск
    09:54 15.02.2016
    1137Блокада фур. Компромисс Украины и РФ
    Из-за проблем с передвижением по территории Украины, а также в связи с тем, что Россия и Польша до сих пор не договорились о разрешениях на автоперевозки, российские грузовики в основном следуют через Белоруссию и Литву в Клайпедский порт.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
    Военный комиссар Львовской области Александр Тищенко
    Львовский суд оштрафовал военкома, опубликовавшего списки призывников в сети
    16:12 27.02.2018
    163
    Согласно решению суда, военный комиссар Львовского областного военкомата не придерживался порядка защиты персональных данных, что привело к незаконному доступу к ним.
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