Главный архитектор Киева Александр Свистунов заявил в эфире "ГС", что проспект сузят на время монтажных работ по строительству трехуровневой развязки, которую возведут вместо аварийного моста на станции метро Шулявская, но закрыто движение не будет.
Александр Свистунов ранее занимал пост заместителя директора департамента - начальника управления регулирования застройки. Ему установлен испытательный срок два месяца и присвоен шестой ранг госслужащего.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.