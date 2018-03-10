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    Александр Свистунов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Александр Свистунов. Архивное фото
    Главный архитектор Киева о стратегических решениях
    15:28 19.05.2017
    131Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Главный архитектор Киева Александр Свистунов заявил в эфире "ГС", что проспект сузят на время монтажных работ по строительству трехуровневой развязки, которую возведут вместо аварийного моста на станции метро Шулявская, но закрыто движение не будет.
    Александр Свистунов. Архивное фото
    Свистунов официально стал главным архитектором Киева
    20:09 04.11.2016
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    Александр Свистунов ранее занимал пост заместителя директора департамента - начальника управления регулирования застройки. Ему установлен испытательный срок два месяца и присвоен шестой ранг госслужащего.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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