В Краматорске по подозрению в расстреле мобильной группы в Счастье задержали бойца 92-й отдельной механизированной бригады Александра Свидро с позывным "Змей". В связи с этим в Харькове сегодня, 13 февраля, собрался митинг.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.