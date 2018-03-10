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Экс-нардепа Аллу Александровскую задержали, а ее сына, который находится в РФ, огласили в розыск. В то же время , адвокат задержанной Александр Шадрин считает, что в официальном обвинении "никакой федерализации, никаких связей с ФСБ" не фигурирует.