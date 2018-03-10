Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в адрес Генеральной прокуратуры Украины письмо с предложением "принять меры к прекращению противоправных действий" в отношении работников органов прокуратуры РФ.
Официальный представитель ГП РФ Александр Куренной сообщил, что запрос от Генпрокуратуры Украины поступил в Россию в феврале 2015 года "в связи с проведением досудебного расследования по одному из уголовных производств".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.