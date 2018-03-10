Член Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Александр Дроздик в эфире "ГС" отметил, что появление нового праздника привело к проблемам на производстве.
Народный депутат Александр Дроздик пояснил, почему парламентарии обратились в ГПУ из-за ОПЗ, а экс-глава ФГУ Александр Бондарь считает, что политические игры вокруг губернаторства не имеют отношения к процессу приватизации завода.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.