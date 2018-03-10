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    Александр Дроздик

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Александр Дроздик. Архивное фото
    Нардеп: рабочий день 2 мая - "компенсация" за выходной 14 октября
    20:51 28.03.2017
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    Член Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Александр Дроздик в эфире "ГС" отметил, что появление нового праздника привело к проблемам на производстве.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Снижение цены ОПЗ: есть ли в деле о приватизации "след Саакашвили"
    12:46 12.10.2016
    536Новая волна приватизации в Украине
    Народный депутат Александр Дроздик пояснил, почему парламентарии обратились в ГПУ из-за ОПЗ, а экс-глава ФГУ Александр Бондарь считает, что политические игры вокруг губернаторства не имеют отношения к процессу приватизации завода.
    Владимир Гройсман
    Дроздик заявил о готовности НФ проголосовать за Гройсмана
    11:40 12.04.2016
    215Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра на данный момент остается Владимир Гройсман. Депутат от фракции "Народный фронт" сообщил, что его фракция готова поддержать эту кандидатуру.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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