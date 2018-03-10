Страна больше не сможет наращивать долги и заимствовать средства в таких объемах, как это происходило в 2015 году, в дальнейшем придется искать некие фантастические источники внешнего финансирования, заявил эксперт по вопросам экономики Александр Царук.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.