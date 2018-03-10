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    Александр Царук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Кабинет министров Украины. Архивное фото
    Кабмин подал госбюджет-2017, но текста никто не видел - экономист
    05:12 17.09.2016
    190Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Экономист Александр Царук в эфире "ГС" заявил, что невозможно оценить, являются ли реальными показатели госбюджета на следующий год, поскольку текст документа не был обнародован.
    Гривны
    Очевидно, что Кабмин не выполнил бюджет-2015 ― экономист
    21:19 03.01.2016
    1274Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Страна больше не сможет наращивать долги и заимствовать средства в таких объемах, как это происходило в 2015 году, в дальнейшем придется искать некие фантастические источники внешнего финансирования, заявил эксперт по вопросам экономики Александр Царук.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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