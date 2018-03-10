Эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Банчук в эфире "ГС" прокомментировал снятие Трояном и Крищенко своих кандидатур на пост главы Нацполиции и заявил, что это назначение все равно будет политическим.
Эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Банчук в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал изменения в закон "О Национальной полиции". По словам юриста, пробелы в законе были просто поводом, чтобы не реализовывать определенные полномочия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.