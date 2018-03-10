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    Александр Алтайский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    В Донецкой области открыли новый пункт пропуска возле села Пищевик
    Спецкор: поток на КПП в Донбассе увеличивается
    19:06 19.02.2016
    384Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    Как сообщил специальный корреспондент РИА Новости Украина Александр Алтайский, существенно затруднено движение и на таможенном пункте ДНР в районе населённого пункта Еленовка, очередь из авто также растянулась на сотни авто.
    Перекресток пр. Мира и ул. Университетской. Донецк
    Спецкор: ситуация на Донбассе обострилась
    12:45 19.01.2016
    392Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    По словам спецкора РИА Новости Украина Александра Алтайского, жители прифронтовых населенных пунктов жалуются на обстрелы, которые участились с 17 января и продолжаются в разное время суток.
    Последствия обстрела Октябрьского района Донецка
    Донбасс под огнем. Ни мира, ни даже перемирия
    12:09 03.07.2015
    967Переговоры по Донбассу
    Военная обстановка в самопровозглашённой Донецкой народной республике остаётся напряжённой, вдоль всей линии соприкосновения не прекращаются обстрелы из тяжелых орудий.
    Блокпост в Донбассе. Архивное фото
    Контроль по пересечению линии соприкосновения ведётся жестко - СМИ
    19:41 08.06.2015
    274Обстрелы на Донбассе
    По информации местных СМИ, в связи с обострением ситуации в Донбассе, без соответствующего специального пропуска проехать невозможно.
    Последствия обстрела Донецка
    В Донецк полностью прекращен завоз продуктов питания - СМИ
    18:15 08.06.2015
    488Обстрелы на Донбассе
    По информации местных СМИ, из-за транспортной блокады, в Донецк не завозят продукты питания, медицинские товары. По словам волонтёров, запасы продовольствия на складах в Донецке почти исчерпаны.
    Последствия обстрела Донецка
    Донбасс в тотальной блокаде — гуманитарная катастрофа уже завтра
    15:03 08.06.2015
    5551Обстрелы на Донбассе
    Четвёртый день самопровозглашённая Донецкая народная республика находится в состоянии практически полной блокады, мирное население методично лишают возможности ездить домой к семьям, к родственникам, на работу.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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