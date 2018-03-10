Как сообщил специальный корреспондент РИА Новости Украина Александр Алтайский, существенно затруднено движение и на таможенном пункте ДНР в районе населённого пункта Еленовка, очередь из авто также растянулась на сотни авто.
Четвёртый день самопровозглашённая Донецкая народная республика находится в состоянии практически полной блокады, мирное население методично лишают возможности ездить домой к семьям, к родственникам, на работу.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.