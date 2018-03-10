Представитель Уполномоченного по вопросам соблюдения прав ребенка Аксана Филипишина среди причин называет – уменьшение населения Украины, уменьшение рождаемости и увеличение количества потенциально бездетных пар.
За последние три года количество детей-сирот уменьшилось более чем на 10 тысяч человек, сказала представитель Уполномоченного по вопросам соблюдения прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства Аксана Филипишина.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".