Политический обозреватель из Еревана Айк Халатян в эфире "ГС" сообщил, что оппозиционные лидеры и партии старой формации дискредитировали себя, поэтому молодое поколение армянских оппозиционеров уже стремится занять их место.
Политический обозреватель Айк Халатян заявил, что радикальная оппозиция в Армении, не видя возможностей реализовать свои политические цели законно, уже начинает прибегать к силовым акциям. А эксперт Юрий Лисничий назвал действия радикалов безумной авантюрой.
Айк Халатян отметил, что граждане Армении не поддерживают действия радикальной оппозиции, однако если политическая ситуация в стране не поменяется, то не исключено, что население выступит на стороне радикалов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.