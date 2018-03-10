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    Айк Халатян

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Ситуация близ захваченного в Ереване здания полка полиции
    Армения: спецкор о том, как беспорядки меняют жизнь страны
    11:24 02.08.2016
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    Политический обозреватель из Еревана Айк Халатян в эфире "ГС" сообщил, что оппозиционные лидеры и партии старой формации дискредитировали себя, поэтому молодое поколение армянских оппозиционеров уже стремится занять их место.
    Ситуация в Ереване после захвата здания полиции
    Вооруженное противостояние власти и оппозиции в Армении. Оценки экспертов
    10:33 19.07.2016
    330Столкновения в Ереване после захвата отделения полиции
    Политический обозреватель Айк Халатян заявил, что радикальная оппозиция в Армении, не видя возможностей реализовать свои политические цели законно, уже начинает прибегать к силовым акциям. А эксперт Юрий Лисничий назвал действия радикалов безумной авантюрой.
    Ситуация в Ереване после захвата здания полиции
    Население Армении не поддержало действия радикалов в Ереване — эксперт
    11:24 18.07.2016
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    Айк Халатян отметил, что граждане Армении не поддерживают действия радикальной оппозиции, однако если политическая ситуация в стране не поменяется, то не исключено, что население выступит на стороне радикалов.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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