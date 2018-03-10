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    Абдалла аль-Бадри

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Нефтяные насосы. Архивное фото
    Страны ОПЕК не собираются снижать объем добычи нефти
    16:00 30.07.2015
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    Генеральный секретарь организации Абдалла Салем аль-Бадри заявил, что квоты на добычу "черного золота" снижены не будут. Сейчас ежедневно добывается 30 миллионов баррелей в день.
    Штаб-квартира ОПЕК
    Генсек ОПЕК: стабилизация цен на нефть ожидается в 2016 г
    11:25 30.07.2015
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    Абдалла аль-Бадри ожидает долгосрочной стабилизации цен на нефтяном рынке в следующем году. Он признал, что все страны-члены ОПЕК пострадали от падения цен на "черное золото".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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