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    Вести FM (радиостанция)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Издание Вести сообщило об обысках в редакции
    Издание "Вести" сообщило об обысках в редакции
    17:21 16.11.2017
    104Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Правоохранители сообщили, что целью их визита является опись имущества. По заявлению редакции, они не предоставили документов. Сотрудники редакции опасаются, что происходящее может отразиться на их работе.
    Обыск в офисе Вестей
    Маски-шоу во главе с Матиосом: в издании "Вести" проходят обыски 
    12:50 14.07.2017
    222Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Главная военная прокуратура совместно с Департаментом защиты Нацполиции проводит "вторую волну" реализации "по делу злочинной организации Януковича-Клименко".
    Вести
    Радио "Вести" сменило главного редактора и генерального продюсера
    21:20 06.08.2015
    283Громкие отставки и назначения в Украине
    После ухода Игоря Гужвы с поста руководителя медиа-холдинга "Вести" там продолжаются кадровые перестановки. Сменился топ-менеджмент одноименного радио.
    Директор аналитического центра Экспертный совет Искандер Хисамов
    Главредом радио "Вести" стал Искандер Хисамов
    17:19 22.06.2015
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    Главным редактором радио "Вести" назначен Искандер Хисамов, до последнего времени занимавший должность одного из руководителей телеканала UBR.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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