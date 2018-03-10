Местные жители пытались помешать проезду бетономешалок, которые направлялись к месту скандальной застройки на Никольской Слободке. Активисты заблокировали подъезд к строительной площадке, протестуя против возведения жилого дома.
Как сообщает "Левый берег", на место, где проходит акция протеста, приехали представители правоохранительных органов и застройщика, которые пытались протаранить заграждение из автомобилей протестующих.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.