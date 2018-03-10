По информации источника в полиции, неизвестный мужчина поджидал председателя райсовета Виктора Донкоглова у его дома, а когда тот появился – около 21.00, подошел к нему и дважды ударил деревянным предметом, после чего скрылся.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.