Церемония открытия 23-й встречи глав правительств британского Содружества, в которой впервые за 40 лет не принимает участия королева Великобритании Елизавета II, началась в пятницу в столице Шри-Ланки Коломбо.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.