Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов сообщил, что "у Северного флота накоплен громадный опыт деятельности в Арктике". Также в арктической зоне также спланировано проведение учений спасательной направленности.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.