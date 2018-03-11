В финале австралийки (Эмма Макеон, Бриттани Элмсли, Бронте Кэмпбелл, Кейт Кэмпбелл) победили со временем 3 минуты 30,65 секунды. Второе место заняла сборная США - 3.31,89. Третье время показала команда Канады - 3.32,89.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.