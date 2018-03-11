Как отмечается, в 2015 году он получил 140,25 млн грн дивидендов от "Центрально-европейской кондитерской компании" ("ЦЕКК", холдинговая компания корпорации Roshen – ред.), а также 310,51 млн грн другого операционного дохода.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.