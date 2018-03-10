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    Объединенная контрольная комиссия Приднестровья

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    ОКК по Приднестровью возобновила работу, но разногласия остались
    10:25 26.07.2013
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    Объединенная контрольная комиссия (ОКК, орган, руководящий миротворческой операцией в Приднестровье) после двухмесячной паузы возобновила работу в штатном режиме.
    Комиссия по Приднестровью утвердила миротворцев, прибывших по замене
    10:14 26.07.2013
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    Объединенная контрольная комиссия (ОКК, орган, руководящий миротворческой операцией в Приднестровье) в режиме экстренного заседания утвердила миротворцев. В этом году исполняется 21 год с начала миротворческой операции.
    Молдавия настаивает на увеличении числа приднестровских миротворцев
    16:56 21.06.2013
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    Характер работы ОКК в последнее время носит напряженный характер, в течение месяца комиссия не может рассмотреть очень важный вопрос о размещении дополнительного подразделения приднестровских миротворцев в Бендерах.
    Тирасполь
    Тирасполь винит Кишинев в блокировании работы миротворческой комиссии
    13:16 21.06.2013
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    Работа Объединенной контрольной комиссии (ОКК, орган, руководящий миротворческой операцией в Приднестровье) четвертое заседание подряд блокируется молдавской делегацией, заявил сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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