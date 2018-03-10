Объединенная контрольная комиссия (ОКК, орган, руководящий миротворческой операцией в Приднестровье) в режиме экстренного заседания утвердила миротворцев. В этом году исполняется 21 год с начала миротворческой операции.
Характер работы ОКК в последнее время носит напряженный характер, в течение месяца комиссия не может рассмотреть очень важный вопрос о размещении дополнительного подразделения приднестровских миротворцев в Бендерах.
Работа Объединенной контрольной комиссии (ОКК, орган, руководящий миротворческой операцией в Приднестровье) четвертое заседание подряд блокируется молдавской делегацией, заявил сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.
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