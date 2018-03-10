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    НТКУ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Обыск в квартире Светланы Мялык
    СБУ и прокуратура обыскивают жилье топ-менеджера НТКУ
    16:01 15.11.2017
    145Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    В квартире заместителя главного редактора Национальной радиокомпании Украины Светланы Мялык проведен обыск, изъяты флешки, телефоны и ноутбуки.
    Евровидение в Украине
    НТКУ арендует площадку для Евровидения за 35 млн грн
    12:28 30.12.2016
    298Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Согласно условиям тендера, аренда распространяется на нежилые помещения общей площадью 31 тыс. кв. м, в том числе на три павильона и 16 конференц-залов. Аванс в размере 28 млн гривен будет выплачен в течение 12 дней со вступления соглашения в силу.
    Евровидение в Украине
    Евровидение в Украине на грани срыва - НТКУ
    15:13 27.11.2016
    1835Без России: старт Евровидения в Киеве.
    В начале октября Европейский вещательный союз как владелец бренда "Евровидение" дал НТКУ красную карточку в отношении сроков и фактически срыва подготовки к Евровидению.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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