В 2013 году руководители коммерческой структуры заключили договор с официальным представителем ОАО "Минский автомобильный завод" в Украине на поставку 150 грузовых автомобилей марки МАЗ и прицепов к ним стоимостью свыше 15 млн долларов США.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.