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    Министерство национальной обороны КНР

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Пекин
    Минобороны КНР заявило, что Китай свел к нулю военные контакты с КНДР
    06:53 09.07.2017
    70Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам директора центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Министерства обороны КНР Чжоу Бо, Китай в настоящее время солидарен с международным сообществом в уважении резолюций Совета Безопасности ООН.
    Китайские военные. Архивное фото
    Военный бюджет Китая в 2015 году вырастет до $144,2 млрд
    04:39 05.03.2015
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    Военный бюджет Китая уступает лишь США и занимает второе место в мире. В прошлом году военный бюджет КНР увеличился на 12,2%, составив 132 миллиарда долларов.
    Солдаты Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
    Китайских военных с лишним весом не будут продвигать по службе - МО КНР
    05:53 16.02.2015
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    Принятый план предполагает обязательный стандарт веса тела для военнослужащих, при этом продвижение по службе должно быть напрямую связано с физической подготовкой.
    Флаг Китая
    Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли
    05:20 28.12.2014
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    До 2020 года КНР намерена построить на орбите собственную космическую станцию и создать космическую лабораторию.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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