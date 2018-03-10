Компания Mercedes-Benz представила прототип автобуса будущего, оснащенный системой автономного управления. Автобус, тестирование которого прошло на автобусной трассе Bus Rapid Transit в Нидерландах, получил название Future Bus.
Представитель "Мерседес-Бенц РУС" подтвердил получение запроса от Росстандарта и отметил, что все автомобили Mercedes, представленные на российском рынке, полностью соответствуют сертификационным нормам, предъявляемым на рынке в РФ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".