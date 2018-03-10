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    Mercedes-Benz Cars

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Беспилотный автобус будущего от Mercedes-Benz
    Mercedes-Benz презентовал беспилотный автобус CityPilot 
    19:34 21.07.2016
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    Компания Mercedes-Benz представила прототип автобуса будущего, оснащенный системой автономного управления. Автобус, тестирование которого прошло на автобусной трассе Bus Rapid Transit в Нидерландах, получил название Future Bus.
    Mercedes-Benz
    Власти РФ заподозрили Mercedes-Benz в фальсификации данных о выбросах
    11:27 24.02.2016
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    Представитель "Мерседес-Бенц РУС" подтвердил получение запроса от Росстандарта и отметил, что все автомобили Mercedes, представленные на российском рынке, полностью соответствуют сертификационным нормам, предъявляемым на рынке в РФ.
    Забастовка работников Mercedes Benz в Германии
    Работники Mercedes Benz бастуют ради повышения зарплат 
    17:04 29.01.2015
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    При поддержки профсоюзов постоянные и работающие неполный день сотрудники компании Mercedes Benz устроили предупредительную забастовку.
    Mercedes-Benz
    Mercedes-Benz из-за неполадок отзовет в Китае почти 58 тысяч автомобилей
    05:29 06.08.2014
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    Под отзыв попадут автомобили, произведенные в период с 5 октября 2010 года по 2 июня 2014 года, сообщило Главное государственное управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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