"Донбасс" в минувшую пятницу обыграл "Северсталь" на выезде со счетом 4:0. В воскресенье команда Андрея Назарова встретится в гостях с лидером регулярного чемпионата КХЛ петербургским СКА, который выиграл семь матчей из семи.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".