Континентальная хоккейная лига напомнила, что вся ответственность по организации и проведению матча полуфинальной серии Западной конференции КХЛ в Донецке между "Донбассом" и пражским "Львом" возлагается на украинский клуб.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.