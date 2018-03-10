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    Институт Горшенина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Геополитические устремления украинцев. Инфографика
    Геополитический выбор украинцев - соцопрос 
    17:15 17.03.2016
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    Институт Горшенина с 8 по 17 февраля провел всеукраинское социологическое исследование на тему "Общественно-политические настроения населения Украины". Результаты - в инфографике РИА Новости Украина.
    Какое направление интеграции выбрали украинцы. Инфографика
    Соцопрос: как украинцы относятся к ЕС, НАТО и России 
    09:59 14.03.2016
    3341Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Более половины украинцев уверены, что Украина должна интегрироваться в ЕС, свидетельствуют результаты социологического исследования Института Горшенина. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Гражданин Украины. Архивное фото
    Опрос: граждане Украины лучше всего относятся к немцам и французам
    03:36 12.03.2016
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    Согласно результатам опроса, проведенного Институтом Горшенина, к России "точно хорошо" относится 10,5%, а "скорее хорошо" – 17,9%, что в целом составляет 28,4%.
    Киев. Архивное фото
    Украинцы против референдума по особому статусу Донбасса - опрос
    19:30 01.03.2016
    579Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    Согласно результатам исследования Института Горшенина, более половины украинцев не стали бы поддерживать возможность формирования на территории ДНР и ЛНР местными советами самостоятельной языковой и культурной политики.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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