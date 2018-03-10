Согласно результатам исследования Института Горшенина, более половины украинцев не стали бы поддерживать возможность формирования на территории ДНР и ЛНР местными советами самостоятельной языковой и культурной политики.
Исследования проводятся не просто так, а потому что присутствует определенный политический заказ, все политические партии прорабатывают возможность досрочных парламентских выборов, считает политолог Александр Москалюк.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".