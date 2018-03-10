В результате попадания снаряда во двор частного домовладения от осколочных ранений на месте погиб мужчина, местный житель, 1948 года рождения, сообщил начальник ГУМВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Из-за обстрелов Авдеевка без электричества и водоснабжения, один молодой мужчина убит, две женщины тяжело ранены, сообщил начальник ГУМВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".