Как сообщает ГСУ СК России по Московской области, полицейский подошел к автомобилю для проверки документов водителя. Тот не стал предъявлять документы и попытался скрыться, попытавшись задавить полицейского.
ЧП произошло в четверг днем в районе населенного пункта Чемодурово Воскресенского района: упал учебно-тренировочный истребитель "МиГ-29". Оба пилота госпитализированы в состоянии средней тяжести, самолет полностью разрушен.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".