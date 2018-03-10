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    БК Бруклин Нетс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Баскетбол
    "Бруклин" проиграл "Юте" в матче НБА
    07:10 25.01.2015
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    Встреча, прошедшая в субботу в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 108:73 (25:21, 33:16, 23:22, 27:14) в пользу "Джаз".
    Баскетбол
    "Бруклин" одолел "Чикаго" в матче НБА
    05:32 31.12.2014
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    "Бруклин", выигравший 5 из последних 6 игр, в следующем матче 2 января встретится с "Орландо". "Чикаго", у которого прервалась серия из 7 побед, примет 1 января "Денвер".
    Игрок Милуоки Бакс Крис Мидлтон и игрок Бруклин Нетс Кевин Гарнетт (справа).
    Баскетболист "Бруклина" Гарнетт должен вернуться в строй через неделю
    09:20 31.03.2014
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    Центровой "Бруклин Нетс" Кевин Гарнетт должен восстановиться после травмы к одному из трех матчей клуба в НБА, намеченных на 5-9 апреля.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Конфликт на Донбассе уже в миротворческом тупике
    11:56 10.03.2018
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    Если нынешний состав Рады не способен принять пакет законов, оговоренных "Минском-2", а рейтинги восседающих в ней партий находятся на уровне статистической погрешности, имеет ли смысл внешним игрокам начинать разговор о миротворцах?
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