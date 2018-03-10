"В период с 28 марта по 15 апреля один из боевых кораблей Черноморского флота России примет участие в весенней активации Черноморской военно-морской группы оперативного взаимодействия "Блэксифор", - сказал Трухачев.
Визит продлится до 3 сентября, когда корабли выйдут из порта, и перед тем, как отправиться в места постоянного базирования, проведут традиционную церемонию торжественного прохождения мимо штабного корабля "Славутич".
На 20 августа запланирован выход кораблей соединения в море, где будут проводиться тренировки по противолодочной, противовоздушной обороне, по связи, по поиску и спасанию, по тактическому маневрированию.
Кандидатуры нового командования Черноморской военно-морской группой оперативного взаимодействия "Блэксифор" на 2013-14 годы будут определены в ходе заседания комитета командующих флотами стран-участниц группы в Крыму.
Шторм в западной части Черного моря и сильный ветер существенно скорректировали планы практического взаимодействия, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв.
Корабли Черноморской военно-морской группы оперативного взаимодействия "Блэксифор" 19 апреля зайдут в порт Севастополя, после того как отработают поиск и спасение терпящего бедствие корабля и отражение атаки в море.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".