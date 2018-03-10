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    Blackseafor

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Участники учений Блэксифор в Севастополе
    Корабли соединения "Блэксифор" откроют весеннюю активацию 28 марта
    13:33 06.02.2014
    22
    "В период с 28 марта по 15 апреля один из боевых кораблей Черноморского флота России примет участие в весенней активации Черноморской военно-морской группы оперативного взаимодействия "Блэксифор", - сказал Трухачев.
    Участники учений Блэксифор в Севастополе
    Соединение Blaсkseafor прибыло с визитом в турецкий порт Синоп
    17:43 30.08.2013
    20
    Визит продлится до 3 сентября, когда корабли выйдут из порта, и перед тем, как отправиться в места постоянного базирования, проведут традиционную церемонию торжественного прохождения мимо штабного корабля "Славутич".
    Корабли "Блэксифор" научатся совместному отражению воздушной атаки
    12:34 27.08.2013
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    Корабли международного соединения "Блэксифор" вышли из Новороссийска и приступили к учениям по совместному маневрированию, кроме того, они потренируются в отражении воздушной атаки.
    Ракетный корабль на воздушной подушке Бора
    Корабль ЧФ "Бора" приступил к учениям "Блэксифор"
    10:08 20.08.2013
    17
    "Блэксифор" отработает задачи по расширенному совместному маневрированию, сопровождению воздушной цели и использованию системы связи ПК-ПК.
    Участники учений Блэксифор в Севастополе
    Турция передаст командование учениями "Блэксифор" Украине
    10:02 17.08.2013
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    На 20 августа запланирован выход кораблей соединения в море, где будут проводиться тренировки по противолодочной, противовоздушной обороне, по связи, по поиску и спасанию, по тактическому маневрированию.
    Ракетный корабль на воздушной подушке Бора
    Ракетный корабль ЧФ "Бора" присоединился к учениям "Блэксифор"
    13:33 14.08.2013
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    Ракетный корабль на воздушной подушке "Бора" Черноморского флота (ЧФ) приступил к участию в международном военно-морском соединении "Блэксифор" в Севастополе.
    Участники учений Блэксифор в Севастополе
    Турция передаст командование "Блэксифор" Украине
    19:33 13.08.2013
    8
    Корабли Черноморской группы военно-морского сотрудничества Blaсkseafor в период с 14 до 20 августа будут находиться в Севастополе, где состоится передача командования группой от Турции к Украине.
    Учения
    Кандидатов на командование учениями "Блэксифор" определят в Крыму
    11:29 16.05.2013
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    Кандидатуры нового командования Черноморской военно-морской группой оперативного взаимодействия "Блэксифор" на 2013-14 годы будут определены в ходе заседания комитета командующих флотами стран-участниц группы в Крыму.
    Черноморский флот России
    Шторм в Черном море помешал участникам "Блэксифора" провести маневры
    12:18 19.04.2013
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    Шторм в западной части Черного моря и сильный ветер существенно скорректировали планы практического взаимодействия, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв.
    Учения
    Участники учений "Блэксифор" 19 апреля прибудут в Севастополь
    15:44 16.04.2013
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    Корабли Черноморской военно-морской группы оперативного взаимодействия "Блэксифор" 19 апреля зайдут в порт Севастополя, после того как отработают поиск и спасение терпящего бедствие корабля и отражение атаки в море.
    Учения
    Участники учений "Блэксифор" завершили отработку задач в море
    15:00 11.04.2013
    5
    Корабли Черноморской военно-морской группы оперативного взаимодействия (ЧВМГ) "Блэксифор" завершили выполнение задач первой, морской фазы учений, которая началась 9 апреля.
    Черноморский флот
    Корабль "Новочеркасск" направился из Севастополя на учения "Блэксифор"
    11:52 04.04.2013
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    Большой десантный корабль Черноморского флота "Новочеркасск" вышел из Севастополя для участия в активации Черноморской военно-морской группы оперативного взаимодействия (ЧВМГ) "Блэксифор".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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