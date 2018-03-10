Строительство железной дороги, которая соединит международный аэропорт "Борисполь" и украинскую столицу Киев начнется с середины августа, а первые пассажиры смогут ей воспользоваться в начале 2015 года.
Экспортно-импортный банк Китая на следующей неделе начнет перечислять Украине средства на строительство скоростной железной дороги между международным аэропортом "Борисполь" в Киевской области и Киевом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".