Подразделения 80-й отдельной аэромобильной бригады высокомобильных десантных войск в зоне АТО проводят учения с боевыми стрельбами. Десантники отрабатывают действия при подрыве на фугасе, попадании в засаду и выходе из нее.
Десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ провели тактические учения на Житомирском военном полигоне. Как сообщает СНБО, одно из подразделений выполнило задание по проведению рейдовых действий и уничтожению условного противника.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".