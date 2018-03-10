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    Тверская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Массовое убийство в Тверской области
    Массовое убийство в РФ: "Электрик обиделся, что ему не налили"
    14:04 05.06.2017
    2053
    Стали известны подробности массового убийства в Тверской области РФ: как рассказали соседи погибших, электрик обиделся на дачников из-за того, что они не захотели угощать его алкоголем.
    Видео с места массового убийства в Тверской области
    Массовое убийство в России: на месте трагедии 
    19:31 04.06.2017
    905
    Мужчина застрелил девять человек в дачном кооперативе в Тверской области РФ, он задержан, возбуждено уголовное дело. Подозреваемым в убийстве является ранее не судимый житель Москвы.
    Массовое убийство в Тверской области
    В России сообщили ужасающие подробности массового убийства
    17:36 04.06.2017
    2415
    Согласно информации, жертвы стрелка – молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет. Все они были знакомы между собой, но у злоумышленника не было с ними дружеских или приятельских отношений.
    Массовое убийство в Тверской области
    Массовое убийство в России: число жертв возросло
    14:21 04.06.2017
    1175
    В поселке Редкино ночью житель Москвы распивал спиртное в компании знакомых в дачном доме. В ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт, после чего подозреваемый уехал, но вернулся уже с охотничьим ружьем.
    Оружие. Архивное фото
    В России мужчина застрелил восемь человек
    08:01 04.06.2017
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    Массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района, в садоводческом товариществе "50 лет Октября" на одном из мероприятий в результате бытового конфликта.
    Тюрьма. Архивное фото
    В Твери украинку посадили на 8,5 лет за торговлю наркотиками
    10:32 27.12.2016
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    Как отмечается, приговором Заволжского районного суда Твери с учетом мнения государственного обвинителя ей назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
    ДТП в Тверской области с украинцами
    Смертельное ДТП с украинцами в Тверской области: кадры регистратора 
    13:01 28.10.2015
    1135
    Семья украинцев, временно зарегистрированная в Санкт-Петербурге, погибли в результате аварии в Тверской области. Подробнее об инциденте смотрите в видео с места происшествия.
    ДТП на трассе М10 в Тверской области
    В ДТП в Тверской области погибла семья из Украины, в том числе дети
    12:19 28.10.2015
    1242
    Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai. В результате ДТП погибли 33-летняя женщина, 37-летний мужчина и двое детей.
    Депутат законодательного собрания Тверской области, член партии Единая Россия Николай Попов убит по дорогу на работу
    В России депутата убили по дороге на работу
    15:46 23.09.2015
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    Неизвестные расстреляли 63-летнего депутата возле его автомобиля недалеко от деревни Спас Торжокского района. Следователи не исключают, что убийство связано с работой депутата.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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