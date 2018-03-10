наверх
10.03.201816:37
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Тенерифе

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    На месте ЧП в ночном клубе в Испании, 25 ноября 2017
    ЧП на дискотеке в Испании. Люди провалились в подвал
    13:03 26.11.2017
    176
    Пол в клубе Butterfly Disco Pub в городе Адехе на юге Тенерифе провалился, и отдыхавшие упали в подвал с высоты примерно в один этаж. По данным СМИ, в результате ЧП пострадали 22 человека.
    Обрушение дома на испанском острове Тенерифе
    Обрушение дома на испанском острове Тенерифе, есть жертвы 
    13:38 16.04.2016
    213
    Два человека погибли в результате обрушения жилого дома на испанском острове Тенерифе. Три человека получили ранения, в том числе одна женщина серьезные травмы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Все теги