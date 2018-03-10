По данным издания Phuket News, предмет помещен в пластиковую банку, обернут черной изолентой и имеет сферическую форму. Сотрудники местных правоохранительных органов полагают, что его могло принести волнами из открытого моря.
"Люди разбиваются насмерть на арендованных мотоциклах, идут купаться при трехметровой волне и тонут в море, злоупотребляют крепкими спиртными напитками ... и умирают из-за этого от сердечных приступов", - сообщил консул.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".