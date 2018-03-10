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    Пхукет (остров)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Украинец Виталий Кузьмичов получил ранение в Таиланде
    Украинского туриста в Таиланде порезал ножом разозлившийся матрос
    15:04 06.02.2018
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    Гражданин Украины 24-летний Виталий Кузьмичов в компании других туристов возвращался на скоростном катере на Пхукет. Между ним и матросом судна произошел конфликт, который перерос в поножовщину.
    Фестиваль вегетарианцев в Таиланде
    Шокирующий фестиваль вегетарианцев в Таиланде 
    03:59 05.10.2016
    427
    На острове Пхукет в Таиланде проходит ежегодный фестиваль местных религиозных вегетарианцев, который пользуется особой популярностью среди туристов.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у таиландского острова Пхукет
    09:30 06.05.2015
    125
    В течение дня в среду возможны повторные подземные толчки меньшей магнитуды, говорится в сообщении сейсмоцентра.
    Таиланд
    В попавшем в ДТП в Таиланде автобусе находились 27 россиян
    08:12 30.12.2014
    91
    Как уточняется, в автобусе находились только 27 россиян, пострадавших среди них не 20, а 25 человек.
    Остров Пхукет в Таиланде. Архивное фото
    Взрывное устройство обнаружено на пляже в Таиланде - СМИ
    09:20 28.10.2014
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    По данным издания Phuket News, предмет помещен в пластиковую банку, обернут черной изолентой и имеет сферическую форму. Сотрудники местных правоохранительных органов полагают, что его могло принести волнами из открытого моря.
    Остров Пхукет в Таиланде
    СМИ: двое россиян спасены тайскими рыбаками у острова Пхукет
    10:19 31.01.2014
    5
    Двое россиян, терпевших бедствие в тонущей пластиковой лодке, были спасены тайскими рыбаками в районе острова Маопрао недалеко от Пхукета.
    Туристический автобус со студентами упал с горы на острове Пхукет
    16:04 09.11.2013
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    Автобус был частью каравана, состоявшего из четырех машин, которые привезли студентов-иностранцев, обучающихся в Азиатском Технологическом Институте, на экскурсию на Пхукет.
    Остров Пхукет в Таиланде
    Тело россиянина найдено в бассейне гостиницы на острове Пхукет
    17:57 01.11.2013
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    "Люди разбиваются насмерть на арендованных мотоциклах, идут купаться при трехметровой волне и тонут в море, злоупотребляют крепкими спиртными напитками ... и умирают из-за этого от сердечных приступов", - сообщил консул.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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