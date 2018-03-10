наверх
10.03.201816:33
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Новотроицкое (Донецкая область)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Открытие нового редута в Донбассе
    Блокада Донбасса. Открытие редута в районе Новотроицкого 
    10:34 27.02.2017
    1064Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Штаб торговой блокады Донбасса сообщил об открытии нового редута в районе поселка Новотроицкое. В мероприятии активистов блокады традиционно приняли участие нардепы Владимир Парасюк, Егор Соболев и Семен Семенченко.
    Бойцы ВСУ
    Силовики обвинили ополченцев в обстрелах в районе Новотроицкого
    15:10 12.12.2015
    136Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Ополченцы применили вооружения танков, боевых машин пехоты, 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы со стороны Докучаевска. Информация о возможных потерях среди украинских военных и разрушениях инфраструктуры уточняется.
    Пограничники задержали 16 машин с грузом для ДНР. Видео
    Пограничники задержали 16 машин с грузом для ДНР 
    13:12 10.03.2015
    704Донбасс - мир?
    Сотрудники Государственной пограничной службой задержали 16 машин с грузом, направлявшихся в сторону неподконтрольной Киеву территории Донецкой области. Задержание проводилось 8 марта.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Все теги