Штаб торговой блокады Донбасса сообщил об открытии нового редута в районе поселка Новотроицкое. В мероприятии активистов блокады традиционно приняли участие нардепы Владимир Парасюк, Егор Соболев и Семен Семенченко.
Ополченцы применили вооружения танков, боевых машин пехоты, 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы со стороны Докучаевска. Информация о возможных потерях среди украинских военных и разрушениях инфраструктуры уточняется.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".