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    Монако (государство)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Бывший президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламин Диак. Архивное фото
    IAAF отменила ежегодный гала-вечер в Монако из-за скандала с Диаком
    21:05 05.11.2015
    94
    Вечер в Монако был запланирован на 28 ноября. В этот раз лучшие атлеты года будут объявлены Международной ассоциацией легкоатлетических федераций на неформальном ужине.
    Портовый терминал. Архивное фото
    Украинский завод будет производить суда для экспорта в Китай
    23:56 04.11.2015
    792
    Сообщается, что "ГП "Судостроительный завод имени 61 коммунара "и фирма Monaco Shipping Services (MSS) 29 октября 2015 подписали контракт о сотрудничестве в организации и строительстве серии рефрижераторов типа "Бухта Русская" для Китая".
    Формула-1. Гран-при Монако
    Формула-1. Гран-при Монако 
    06:16 22.05.2015
    480
    Лидер первой сессии свободных, действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, возглавил протокол и во второй сессии, проехав лучший круг за 1 минуту 17.192 секунды.
    Авторалли
    Хэмилтон показал лучшее время в первой практике Гран-при Монако "Ф-1"
    14:49 21.05.2015
    118
    Хэмилтон показал время 1 минута 18,750 секунды в самом быстром из своих кругов и на 0,149 секунды опередил нидерландца Макса Ферстаппена из "Торо Россо". Третий результат показал австралиец Дэниел Риккьярдо из "Ред Булл" - 1 минута 19,086.
    Евро, деньги, банкноты, купюры
    "Реал" готов заплатить "Монако" за Фалькао 45 млн евро - СМИ
    19:16 05.04.2015
    53
    Согласно информации, руководство мадридского клуба готовит предложение футбольному клубу "Монако" о покупке колумбийского форварда Радамеля Фалькао за 45 миллионов евро.
    Монако
    Для Монако настал момент рассмотреть возможность ассоциации с ЕС
    12:52 14.01.2015
    43
    Глава правительства Монако Мишель Роже завил, что для княжеств и небольших стран Европы настал подходящий момент для рассмотрение ассоциации с ЕС.
    Князь и княгиня Монако показали своих наследников
    Князь и княгиня Монако показали своих наследников 
    07:15 08.01.2015
    771
    Князь Монако Альбер II и княгиня Марлен официально представили новорожденных близнецов подданным княжества, выйдя на балкон своего дворца. Подробнее о представлении малышей смотрите в видео.
    Князь Альбер II. Архивное фото
    Супруга князя Монако родила двойню
    20:36 10.12.2014
    387
    Новорожденные получили имена Габриэла (Gabriella) и Жак (Jacques). Эти дети стали первыми для Марлен, однако ее супруг становился отцом уже дважды.
    Футбол. Лига чемпионов. Матч Монако - Зенит
    "Зенит" проиграл "Монако" и выбыл из ЛЧ
    00:56 10.12.2014
    54
    Игра на стадионе "Луи II" в Монако завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. "Зенит" продолжит выступление в Лиге Европы, а "Монако" вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе.
    Олимпийские кольца
    МОК создает олимпийское ТВ с бюджетом в 490 млн евро
    17:02 08.12.2014
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    Международный олимпийский комитет решился на большие финансовые затраты, чтобы создать собственное телевидение. В течение семи лет МОК вложит в него около полумиллиарда евро.
    Главная горная Олимпийская деревня
    МОК утвердил ограничения касательно приблизительного числа участников ОИ
    13:50 08.12.2014
    42
    В одобренной рекомендации указывается, что в летних Олимпийских играх могут принимать участие примерно 10500 спортсменов, а на Играх должно разыгрываться 310 комплектов наград.
    Президент МОК Томас Бах (слева) и экс- президент МОК Жак Рогге
    Глава IJF поддержал решение МОК о предварительном признании Косово
    01:37 28.10.2014
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    Ранее исполком МОК подтвердил информацию о предварительном признании национального олимпийского комитета Косово, после чего НОК Косово может подать заявку на членство в Европейских олимпийских комитетах (ЕОК).
    Андрес Иньеста
    Иньеста стал обладателем премии Golden Foot-2014
    23:06 13.10.2014
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    Торжественное объявление победителя состоялось в понедельник в Монако.
    Пилот Ferrari Формулы-1 Фернандо Алонсо
    Гонщик "Феррари" Алонсо стал лучшим во второй практике Гран-при Монако
    16:52 22.05.2014
    11
    Испанский пилот "Феррари" Фернандо Алонсо показал лучшее время во второй сессии свободных заездов на шестом этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Монако.
    Город в Монако
    Богатейшая женщина Монако скончалась от ран, полученных при покушении
    10:59 21.05.2014
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    Богатейшая женщина княжества Монако, экс-супруга почетного консула РФ 77-летняя Элен Пастор скончалась в среду утром в госпитале в Ницце от ран, полученных при покушении на нее.
    Эрик Абидаль
    Футболист "Монако" Абидаль принес извинения команде за "самоволку"
    10:24 25.03.2014
    0
    Защитник "Монако" Эрик Абидаль принес извинения главному тренеру Клаудио Раньери и одноклубникам за то, что самовольно покинул команду перед воскресным матчем 30-го тура чемпионата Франции по футболу с "Лиллем".
    Работа завода Coca-Cola
    Употребление кока-колы может привести к аритмии, считают ученые
    15:35 25.06.2013
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    Кардиологи из Монако обнаружили, что чрезмерное употребление колы может приводить к обморокам, аритмии, тахикардии и отмиранию мышц, результаты своего исследования они представили на конференции.
    Радамель Фалькао
    Фалькао будет получать в "Монако" 14 млн евро за сезон
    09:44 29.05.2013
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    Колумбийский форвард мадридского "Атлетико" Радамель Фалькао будет получать в своем новом клубе французском "Монако" 14 миллионов евро за сезон.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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