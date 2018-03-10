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Хэмилтон показал время 1 минута 18,750 секунды в самом быстром из своих кругов и на 0,149 секунды опередил нидерландца Макса Ферстаппена из "Торо Россо". Третий результат показал австралиец Дэниел Риккьярдо из "Ред Булл" - 1 минута 19,086.