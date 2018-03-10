Сообщается, что "ГП "Судостроительный завод имени 61 коммунара "и фирма Monaco Shipping Services (MSS) 29 октября 2015 подписали контракт о сотрудничестве в организации и строительстве серии рефрижераторов типа "Бухта Русская" для Китая".
Хэмилтон показал время 1 минута 18,750 секунды в самом быстром из своих кругов и на 0,149 секунды опередил нидерландца Макса Ферстаппена из "Торо Россо". Третий результат показал австралиец Дэниел Риккьярдо из "Ред Булл" - 1 минута 19,086.
Ранее исполком МОК подтвердил информацию о предварительном признании национального олимпийского комитета Косово, после чего НОК Косово может подать заявку на членство в Европейских олимпийских комитетах (ЕОК).
Защитник "Монако" Эрик Абидаль принес извинения главному тренеру Клаудио Раньери и одноклубникам за то, что самовольно покинул команду перед воскресным матчем 30-го тура чемпионата Франции по футболу с "Лиллем".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".