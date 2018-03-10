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    Элен Пастор

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Город в Монако
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    10:59 21.05.2014
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    Богатейшая женщина княжества Монако, экс-супруга почетного консула РФ 77-летняя Элен Пастор скончалась в среду утром в госпитале в Ницце от ран, полученных при покушении на нее.
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    Коран
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