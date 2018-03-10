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    Миннеаполис

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    20:13 26.04.2016
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    Причины смерти известного певца до сих пор не известны. О том, что Принс не составил завещания, заявила его сестра Тайка Нельсон. Тело певца было кремировано в минувшую субботу.
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    Самолет Delta Air Lines совершил вынужденную посадку в США
    01:49 14.01.2015
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    Авиалайнер компании Delta Air Lines не смог долететь до места назначения из-за проблем с управением. Самолет со 152 людьми на борту вернули назад.
    Баскетбол
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    В других встречах дня "Хьюстон" на своей площадке разгромил "Майами" - 115:79, а "Чикаго" лишь в овертайме сломил сопротивление "Бостона" - 109:104.
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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