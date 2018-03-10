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    Индианаполис

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    ДТП с кортежем Трампа произошло в Индианаполисе
    02:07 28.09.2017
    134
    По данным СМИ, один из сотрудников полиции на мотоцикле, который сопровождал главу Белого дома на пути к аэропорту, не справился с управлением и упал.
    Университет в США эвакуирован из-за угрозы взрыва
    Университет в США эвакуирован из-за угрозы взрыва
    00:32 02.09.2016
    31
    Согласно данным, вечерние занятия в университете были отменены. Как сообщило руководство учебного заведения в Twitter, идет расследование угрозы о заложенной бомбе.
    Авария болида на гонках IndyCar
    Двойной переворот болида на гонках IndyCar 
    16:41 14.05.2015
    196
    Бразильский гонщик избежал серьезных повреждений при серьезной аварии во время тестового заезда в гонках Indianapolis 500.
    Железнодорожный светофор. Архивное фото
    Пассажирский поезд столкнулся с фурой в США, 14 пострадавших
    19:31 28.10.2014
    44
    Поезд столкнулся с грузовой фурой. В поезде находились 56 пассажиров и три машиниста. Они были эвакуированы с места аварии на автобусах.
    Автобус с детьми попал в аварию в США, три человека погибли
    12:03 28.07.2013
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    По информации полиции города, на попавшем в аварию автобусе в город из летнего лагеря возвращалась группа детей. От удара машина перевернулась.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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