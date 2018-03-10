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    Французская Полинезия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Флаг Франции
    На острова Французской Полинезии избирательные бюллетени сбросили с самолета
    18:09 06.05.2017
    129Макрон - новый президент Франции
    Доставка бюллетеней другим способом на острова оказалась затруднительной. Морские перевозки на эти территории осуществляются очень редко, кроме того, там нет аэропорта.
    Подводный мир. Архивное фото
    Два российских дайвера утонули во Французской Полинезии - СМИ
    14:57 23.04.2017
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    Инцидент произошел во время посещения подводной пещеры на глубине порядка 60 метров. Три тела были обнаружены в воскресенье, их пока не смогли поднять на поверхность.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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