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    • Источники: РИА Новости Украина
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    Нобелевская премия по физике
    Лауреаты Нобелевской премии по физике 2014 года. Справка
    15:28 09.10.2014
    2119Неделя Нобелевской премии 2014
    Победителями Нобелевской премии по физике 2014 года стали ученые Исама Акасаки, Хироши Амано и Шуджи Накамура.
    Нобелевская премия по физике
    Хироси Амано до сих пор не верит, что получил Нобелевскую премию по физике
    15:36 08.10.2014
    179Неделя Нобелевской премии 2014
    Японский ученый Хироси Амано узнал о том, что стал обладателем Нобелевской премии по физике, когда летел в самолете.
    Нобелевская премия по физике
    Нобелевский лауреат по физике Накамура назвал премию "большой честью"
    15:21 08.10.2014
    158Неделя Нобелевской премии 2014
    Ученый Сюдзи Накамура, который уже более 10 лет живет и работает в США, сказал, что очень рад, что его многолетние исследования получили международное признание.
    Тайфун Фанфон
    Эвакуироваться из-за тайфуна рекомендовано около 1 млн жителей Японии
    07:33 06.10.2014
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    Тайфун сопровождается шквалистым ветром и ливневыми дождями. Давление в центре тайфуна "Фанфон" составляет 950 гектопаскалей. Скорость ветра в его центре равна 35 метрам в секунду, при порывах - до 45 метров в секунду.
    Вулканический дым поднимается от горы Онтакэ в Японии
    Извержение вулкана в Японии: получено 70 запросов на госпитализацию
    22:27 27.09.2014
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    Японские медики получили более 70 запросов на госпитализацию людей с начала извержения вулкана Онтакэ в центральной японской префектуре Нагано, передает телеканал NHK.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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