Тайфун сопровождается шквалистым ветром и ливневыми дождями. Давление в центре тайфуна "Фанфон" составляет 950 гектопаскалей. Скорость ветра в его центре равна 35 метрам в секунду, при порывах - до 45 метров в секунду.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.